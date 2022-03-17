ПСРМ обеспокоена невыполнением правящей партии взятых на себя обязательств по соблюдению нейтралитета нашей страны. Особую тревогу вызывает то, что молдавское общество узнает о некоторых из этих нарушений совершенно случайно.

Вопреки заявленному намерению властей Молдовы сохранять нейтралитет, из выступления вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса стола известно о том, что наша страна, наряду с ЕС и странами «Большой семерки», присоединилась к антироссийским санкциям и поддержала обращение к ВТО о снятии торговых преференций с России.

В заявлении вице-председателя ЕК отмечается, что теперь продукция российских компаний больше не будет пользоваться режимом наибольшего благоприятствования в нашей экономике.

Представители партии социалистов подчеркивают, что именно продукция из России, Украины, Белоруссии, которая поступала в нашу страну в режиме наибольшего благоприятствования, была наиболее доступна большинству нашего населения.

Теперь продукция из России и, очевидно, Белоруссии, станет намного дороже не только из-за галопирующей инфляции, но и из-за введенных санкций, которые в большей степени ударят по нашей экономике, а не по России.

Сильные страны полны решимости еще больше изолировать Россию от своих экономик, но готова ли Молдова полностью изолировать свою экономику от Востока, хватит ли у нас резервов для этого, задаются вопросом в ПСРМ?

Очевидно, что прежде чем решиться на столь непродуманный шаг, власть должна была провести расчеты, ознакомить с ними общество и предупредить своих граждан и бизнес о том, с какими дополнительными лишениями они могут столкнуться. В том числе речь идет о возможных ответных мерах России в отношении недружественных государств, о которых она уже заявила, считают в партии социалистов.

ПСРМ призывала власти Республики Молдова придерживаться заявленного статуса нейтралитета и оценивать свои возможные шаги с точки зрения их влияния как на ситуацию в стране, так и на благополучие граждан.