Исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча 17 марта на брифинге объявил о новой законодательной инициативе.

Блок коммунистов и социалистов предлагает уменьшить на 50% размер акциза на нефтепродукты, а также временно освободить этот товар от НДС. По подсчетам специалистов, два послабления в совокупности позволят снизить цены примерно на 6 -7 леев за литр бензина и дизельного топлива.

По словам Батрынчи, инициатива не приведет к снижению фискальных поступлений в бюджет, поскольку на данный момент объем собираемых налогов на 2,5% превышает прошлогодний показатель. Снижение акцизов и освобождение от НДС имеет большое значение для социально-экономической сферы, в частности для аграрного сектора, который готовится к весенне-полевым работам. Речь также идет о снижении себестоимости товаров и повышении их конкурентоспособности, что особенно важно с учетом нарушенных сегодня торгово-экономических связей в регионе, пояснил вице-спикер.

Законодательная инициатива прошла предварительное обсуждение с представителями бизнеса, экспертного сообщества, налоговой сферы. Авторы проекта полагают, что снижение стоимости топлива позволит также сохранить рабочие места и стабильность социальной системы в целом. Кроме того, сейчас готовится законопроект о «кредитных каникулах», которые предполагают заморозку выплаты процентов по кредитам на три месяца.

Блок коммунистов и социалистов при этом апеллирует к практике других стран и призывал правящее большинство воспринимать новый законопроект как меру социальной защиты граждан, а не как политический шаг, и рассчитывает на поддержку при голосовании в профильной комиссии и на пленарном заседании.