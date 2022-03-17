Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 марта 493146 излечившихся
17 марта
18:15 2022
На сегодняшний день в стране 493146 человек прошли лечение и 11373 умерли от инфекции COVID-19.
На 17 марта в Молдове подтверждены 509367 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 2450 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 6141 человек находится под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 465 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 51 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).