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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 марта 493146 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 марта 493146 излечившихся
17 марта
18:15 2022
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На сегодняшний день в стране 493146 человек прошли лечение и 11373 умерли от инфекции COVID-19.        

На 17 марта в Молдове подтверждены 509367 случаев заражения новым коронавирусом.                

В настоящее время 2450 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 6141 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 465 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 51 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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