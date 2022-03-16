На сегодняшний день в стране 492462 человека прошли лечение и 11368 умерли от инфекции COVID-19.

На 16 марта в Молдове подтверждены 508917 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2664 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 6111 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 426 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 63 в крайне тяжелом состоянии(15 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).