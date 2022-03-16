Исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча совместно с членами Исполнительного комитета ПСРМ провел 16 марта брифинг, на котором высказал позицию партии по поводу принятой Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюции, где упоминается «военная агрессия России против Молдовы в 1992 году» и «30-летняя оккупация Молдовы Россией».

Батрынча отметил, что речь идёт о так называемом «мнении» ПАСЕ, которое не носит юридически обязывающего характера и является рекомендацией. Вместе с тем, поправка, касающаяся Молдовы, была, утверждает Батрынча, предложена делегацией Румынии и некоторыми другими делегатами и принята с процедурными нарушениями, без учета мнения руководства самой Молдовы и даже без участия молдавской делегации в ПАСЕ.

В частности, поправка, предложенная румынской делегацией в спешке, не была вынесена на рассмотрение пленума ПАСЕ, пояснил вице-спикер парламента РМ. Часть депутатов участвовали в заседании онлайн, однако были лишены возможности выражать мнение или голосовать. Из 450 делегатов в ПАСЕ в голосовании участвовали менее половины, что ставит под сомнение репрезентативность процедуры, сказал Батрынча. В связи с этим делегаты ПАСЕ от Партии социалистов направят в Секретариат ПАСЕ жалобу с перечислением выявленных проблем технического и юридического характера.

Вице-спикер парламента напомнил, что власть и оппозиция страны достигли консенсуса о необходимости сохранения нейтрального статуса Республики Молдова, однако «мнение» ПАСЕ подрывает общие усилия и демонстрирует опасную попытку втянуть Молдову в конфликт России с Украиной.

На основании изложенных аргументов Исполком ПСРМ заявил об осуждении решения ПАСЕ, призвал руководство страны и правящую партию публично выразить свое отношение к действиям Ассамблеи и, кроме того, озвучить позицию власти по предложенному оппозицией законопроекту о механизмах укрепления нейтралитета Республики Молдова.