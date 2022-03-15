На сегодняшний день в стране 491634 человека прошли лечение и 11357 умерли от инфекции COVID-19.

На 15 марта в Молдове подтверждены 508578 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2954 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 7032 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 556 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 77 в крайне тяжелом состоянии (10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).