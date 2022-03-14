Инициатива депутатов ПСРМ, предусматривающая выделение из государственного бюджета суммы в 447 млн леев на возврат акцизов на дизельное топливо для сельхозпроизводителей, была включена в повестку дня на 16 марта заседания парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье.

Социалисты подчеркивают, что цена на дизельное топливо за последние полгода удвоилась. Если в августе-сентябре 2021 года литр дизельного топлива можно было купить за 10,15 леев, то сейчас, в начале весенних работ, он стоит более 25 леев и продолжает дорожать.

По мнению авторов, годовое потребление дизельного топлива в сельскохозяйственном секторе составляет более 150 тысяч тонн, не считая потребления на обработку площадей виноградников и садов. Таким образом, в текущем году расходы на топливо составят более 3 млрд леев. На данный момент акциз на 1 тонну дизельного топлива составляет 2980 леев, что означает, что только за счёт уплаты акциза на дизельное топливо сельское хозяйство выплачивает в бюджет более 447,0 млн леев.

По мнению депутатов ПСРМ, освобождение сельхозпроизводителей от уплаты акциза на дизельное топливо, используемое в процессе сельскохозяйственного производства, – это всего лишь одно из решений, позволяющих спасти сельхозсектор от краха.