На сегодняшний день в стране 490993 человека прошли лечение и 11350 умерли от инфекции COVID-19.

На 14 марта в Молдове подтверждены 508235 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2970 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 7069 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 303 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 41 в крайне тяжелом состоянии (2 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).