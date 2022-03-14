Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 марта 490993 излечившихся
14 марта
20:30 2022
На сегодняшний день в стране 490993 человека прошли лечение и 11350 умерли от инфекции COVID-19.
На 14 марта в Молдове подтверждены 508235 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 2970 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 7069 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 303 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 41 в крайне тяжелом состоянии (2 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).