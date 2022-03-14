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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 марта 490993 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 марта 490993 излечившихся
14 марта
20:30 2022
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На сегодняшний день в стране 490993 человека прошли лечение и 11350 умерли от инфекции COVID-19.        

На 14 марта в Молдове подтверждены 508235 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 2970 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 7069 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 303 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 41 в крайне тяжелом состоянии (2 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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