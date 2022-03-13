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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 марта 490281 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 марта 490281 излечившийся
13 марта
19:40 2022
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На сегодняшний день в стране 490281 человек прошел лечение и 11346 умерли от инфекции COVID-19.        

На 13 марта в Молдове подтверждены 507994 случая заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 3077 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 7180 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 365 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 67 в крайне тяжелом состоянии (9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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