Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 марта 490281 излечившийся
13 марта
19:40 2022
На сегодняшний день в стране 490281 человек прошел лечение и 11346 умерли от инфекции COVID-19.
На 13 марта в Молдове подтверждены 507994 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 3077 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 7180 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 365 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 67 в крайне тяжелом состоянии (9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).