На сегодняшний день в стране 490281 человек прошел лечение и 11346 умерли от инфекции COVID-19.

На 13 марта в Молдове подтверждены 507994 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3077 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 7180 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 365 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 67 в крайне тяжелом состоянии (9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).