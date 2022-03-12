На сегодняшний день в стране 489532 человека прошли лечение и 11339 умерли от инфекции COVID-19.

На 12 марта в Молдове подтверждены 507599 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3080 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 7197 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 611 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 81 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).