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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 марта 488198 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 марта 488198 излечившихся
11 марта
21:15 2022
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На сегодняшний день в стране 488198 человек прошли лечение и 11333 умерли от инфекции COVID-19.        

На 11 марта в Молдове подтверждены 507028 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 3471 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 7481 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 585 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 85 в крайне тяжелом состоянии(6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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