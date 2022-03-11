На сегодняшний день в стране 488198 человек прошли лечение и 11333 умерли от инфекции COVID-19.

На 11 марта в Молдове подтверждены 507028 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3471 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 7481 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 585 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 85 в крайне тяжелом состоянии(6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).