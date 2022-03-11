Партия социалистов Республики Молдова выступила с заявлением об осуждении «одностороннего, предвзятого и политизированного подхода нового состава Совета по телерадиовещанию по отношению к некоторым СМИ».

В ПСРМ с глубоким сожалением отмечают, «что опасения о быстром превращении этого регулирующего органа в политический инструмент правящего режима сбываются. Об этом свидетельствуют и решения заседания Совета по телерадиовещанию 11 марта, который продемонстрировал односторонний и необъективный подход к тому, как телевидение отражает ситуацию в Украине».

В ПСРМ считают, что ко всем СМИ, независимо от их редакционной политики, Совет по телерадиовещанию должен подходить одинаково, нарушения должны выявляться и наказываться в равной степени, без преференций.

«К сожалению, уже сегодня(11 марта – ред.) мы увидели политизированное заседание, где лишь некоторые СМИ подверглись мониторингу и санкциям за действия, которые члены Совета считают нарушениями. Более того, некоторые члены регулятора открыто высказывали критическое отношение к медиаконтенту, используя при этом такие аргументы, которые до сих пор применялись только во времена захваченного государства.

Сейчас мы наблюдаем опасную тенденцию к введению цензуры в средствах массовой информации, в том числе на телевидении. Санкциям подлежат только те телеканалы, которые представляют объективные новости, но эти новости не нравятся властям. Об этом легко можно судить по высказываниям некоторых членов Совета, которые были недовольны тем, как были отражены выступления президента страны Майи Санду. Это не что иное, как политическая цензура и навязывание единой точки зрения, государственной доктрины, противоречащей Конституции и ряду национальных законов», – говорится в заявлении ПСРМ.