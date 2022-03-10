Воскресенье, 13 марта 2022, 14:21

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

Как в Молдове хотят отдать приоритет местным производителям

Как в Молдове хотят отдать приоритет местным производителям
10 марта
17:41 2022
Версия для печати Поделиться

Представители ПСРМ зарегистрировали в парламенте законопроект, который предусматривает упрощение доступа местных экономических агентов к процедуре государственных закупок.

Авторы проекта предлагают, чтобы при оценке и сравнении предложений, по договорам товаров и работ, оценочная стоимость которых составляет до 2 млн леев, власть применяла льготную маржу в пользу отечественных товаров и услуг, не превышающих 15% от цены наилучшего предложения. По мнению социалистов, эта поправка обеспечит доступ к государственным закупкам для малых предприятий.

Кроме того, для товаров, производимых предприятиями общества слепых, общества инвалидов и ассоциации глухих, производственного цеха Республиканской психиатрической больницы, пенитенциарных учреждений и экологических продовольственных товаров льготная маржа не превысит 20% от цены лучшего предложения.

Проект ПСРМ не требует выделения финансовых средств.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,420,00%
EUR20,100,00%
GBP24,010,00%
UAH0,630,00%
RON4,060,00%
RUB0,140,00%

Курсы валют в MDL на 13.03.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд