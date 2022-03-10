Представители ПСРМ зарегистрировали в парламенте законопроект, который предусматривает упрощение доступа местных экономических агентов к процедуре государственных закупок.

Авторы проекта предлагают, чтобы при оценке и сравнении предложений, по договорам товаров и работ, оценочная стоимость которых составляет до 2 млн леев, власть применяла льготную маржу в пользу отечественных товаров и услуг, не превышающих 15% от цены наилучшего предложения. По мнению социалистов, эта поправка обеспечит доступ к государственным закупкам для малых предприятий.

Кроме того, для товаров, производимых предприятиями общества слепых, общества инвалидов и ассоциации глухих, производственного цеха Республиканской психиатрической больницы, пенитенциарных учреждений и экологических продовольственных товаров льготная маржа не превысит 20% от цены лучшего предложения.

Проект ПСРМ не требует выделения финансовых средств.