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Газета "Кишиневские новости"

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Украинцы смогут получить британские визы по упрощенной форме

Украинцы смогут получить британские визы по упрощенной форме
10 марта
15:45 2022
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Начиная со вторника, 15 марта, украинские граждане смогут подаваться на визу в Великобританию онлайн, заявила Прити Пател.

Министр внутренних дел Соединенного Королевства сообщила, что упрощенная схема подачи заявлений на визу станет доступна для украинских граждан, желающих эмигрировать по схеме восстановления семьи. Член Лейбористской партии Иветт Купер жестко раскритиковала решение правительства. По словам Пател, для подачи заявления будет достаточно паспортных данных. Биометрию, отпечатки пальцев, эмигранты смогут предоставить уже находясь на территории Великобритании. Также с 15 марта начнет работу схема, по которой организации и частные лица смогут выступить спонсорами для беженцев из Украины, которые желают эмигрировать в Британию. Деталей о том, как система спонсорства будет осуществляться, пока не оглашают.

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