Блок коммунистов и социалистов требует заслушать министра образования в парламенте. Депутаты намерены выяснить какие меры предпринимаются в системе образование в разгар кризисов – эпидемиологического и энергетического.

«В соответствии с регламентом парламента, учитывая, что были продлены каникулы, требуем дополнить повестку дня и заслушать министра образования по поводу организации учебного процесса во время энергетического и эпидемиологического кризиса», – заявила депутат Блока Диана Караман.

Напомним, что Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения продлила школьные каникулы до 7 ноября.