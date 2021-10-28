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Газета "Кишиневские новости"

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От министра образования Молдовы потребовали отчета в парламенте

От министра образования Молдовы потребовали отчета в парламенте
28 октября
13:05 2021
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Блок коммунистов и социалистов требует заслушать министра образования в парламенте. Депутаты намерены выяснить какие меры предпринимаются в системе образование в разгар кризисов – эпидемиологического и энергетического.

«В соответствии с регламентом парламента, учитывая, что были продлены каникулы, требуем дополнить повестку дня и заслушать министра образования по поводу организации учебного процесса во время энергетического и эпидемиологического кризиса», – заявила депутат Блока Диана Караман.

Напомним, что Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения продлила школьные каникулы до 7 ноября.

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