Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 февраля 475918 излечившихся
27 февраля
19:50 2022
На сегодняшний день в стране 475918 человек прошли лечение и 11213 умерли от инфекции COVID-19.
На 27 февраля в Молдове подтверждены 501312 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 8269 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11115 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 864 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 72 в крайне тяжелом состоянии(5 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).