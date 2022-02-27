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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 февраля 475918 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 февраля 475918 излечившихся
27 февраля
19:50 2022
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На сегодняшний день в стране 475918 человек прошли лечение и 11213 умерли от инфекции COVID-19.        

На 27 февраля в Молдове подтверждены  501312 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8269 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11115 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 864 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 72 в крайне тяжелом состоянии(5 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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