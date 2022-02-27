На сегодняшний день в стране 475918 человек прошли лечение и 11213 умерли от инфекции COVID-19.

На 27 февраля в Молдове подтверждены 501312 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8269 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11115 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 864 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 72 в крайне тяжелом состоянии(5 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).