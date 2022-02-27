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Газета "Кишиневские новости"

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ЕС намерен полностью заблокировать небо для РФ

ЕС намерен полностью заблокировать небо для РФ
27 февраля
19:15 2022
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Новые европейские санкции заблокируют небо над Западом для российских авиаперевозчиков, передает ТАСС.

По заявлению представителя ЕС, авиакомпании из России столкнутся с тотальным запретом на перелеты через европейские государства. Официальное решение по этому вопросу будет оглашено позднее. Несколько стран уже объявили о закрытии своего воздушного пространства, действуя на опережение. В их число вошли: Чехия, Польша, Болгария, Эстония, Германия и Бельгия. Предположительно, оставшиеся страны-члены ЕС присоединятся к этому списку. Представители российской компании-авиаперевозчика S7 сообщили, что отменяют большинство своих рейсов в Европу по меньшей мере до 13-го марта. Аэрофлот также был вынужден приостановить перелеты в Латвию и Румынию до 26 марта и перелеты в Прагу и Варшаву до 28 марта.  

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