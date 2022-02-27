Новые европейские санкции заблокируют небо над Западом для российских авиаперевозчиков, передает ТАСС.

По заявлению представителя ЕС, авиакомпании из России столкнутся с тотальным запретом на перелеты через европейские государства. Официальное решение по этому вопросу будет оглашено позднее. Несколько стран уже объявили о закрытии своего воздушного пространства, действуя на опережение. В их число вошли: Чехия, Польша, Болгария, Эстония, Германия и Бельгия. Предположительно, оставшиеся страны-члены ЕС присоединятся к этому списку. Представители российской компании-авиаперевозчика S7 сообщили, что отменяют большинство своих рейсов в Европу по меньшей мере до 13-го марта. Аэрофлот также был вынужден приостановить перелеты в Латвию и Румынию до 26 марта и перелеты в Прагу и Варшаву до 28 марта.