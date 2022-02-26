Рэйляну: Власти должны принять меры по поддержке беженцев из Украины
Член Исполнительного комитета ПСРМ, депутат парламента Молдовы Адела Рэйляну призвала все местные власти республики последовать примеру социалистов и поддержать беженцев из Украины в районах.
«Я ценю образцовую мобилизацию наших коллег-социалистов в руководстве нескольких районов страны, которые в рекордно короткие сроки приняли решение и осуществили ряд действий по размещению и помощи беженцам из соседней страны.
Сострадание в сочетании с хорошей организацией наших коллег по всей стране сейчас помогает десяткам, а может и сотням людей, временно вынужденных находиться на территории Республики Молдова. Это естественный, человеческий и христианский жест – помогать нуждающимся.
Именно в этом мы видим предназначение народных избранников – забота о нуждающихся.
Мы призываем все местные органы власти предпринять шаги для поддержки беженцев из Украины в эти трудные времена», – написала Адела Рэйляну.