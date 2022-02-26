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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 февраля 474487 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 февраля 474487 излечившихся
26 февраля
20:25 2022
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На сегодняшний день в стране 474487 человек прошли лечение и 11201 умер от инфекции COVID-19.        

На 26 февраля в Молдове подтверждены  500812 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9161 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 11668 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1204 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 100 в крайне тяжелом состоянии(6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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