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Газета "Кишиневские новости"

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Дипломатический пинг-понг и закрытые небеса

Дипломатический пинг-понг и закрытые небеса
26 февраля
15:35 2022
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Эстония присоединяется к ряду стран и закрывает воздушное пространство для России, острова Микронезии разрывают дипотношения с РФ.

С момента начала военного конфликта на территории Украины, все больше стран выражают жесткую позицию в отношении России. Так Эстония, вслед за Польшей, Чехией и Болгарией, закрывает свое небо для российских авиакомпаний. Британия также ввела ограничения, предположительно этот список в скором времени пополнит Латвия. Российские авиаперевозчики отменяют рейсы один за другим и выстраивают новые маршруты до западной Европы в обход прямым. Представители Японии, Латвии и Литвы заявили о приостановке выдачи виз россиянам. Чехия временно закрыла свои консульства в РФ и два российских консульства на собственной территории. Напомним, что ранее из России были отозваны послы Чехии, Латвии и Гватемалы. Также расширился список стран, разорвавших дипотношения с Россией. Представитель МИД РФ Захарова заявила о ноте, поступившей из Микронезии.

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