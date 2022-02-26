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Газета "Кишиневские новости"

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Польша не будет играть с Россией на Чемпионате мира по футболу

Польша не будет играть с Россией на Чемпионате мира по футболу
26 февраля
15:35 2022
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Стало известно, что Польша приняла решение бойкотировать Россию на Чемпионате мира по футболу 2022 в связи с войной на Украине.

Президент польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша заявил, что команда не намерена участвовать в игре. На фоне эскалации ситуации на Украине капитан польской сборной Роберт Левандовский поддержал решение команды не принимать участие в матче против российской сборной, который должен был состояться 24 марта в Москве. «Российские футболисты и фанаты не виноваты в происходящем, но мы не можем притворяться, что ничего не происходит», – сообщил Левандовский. Представители ФИФА намерены внимательно следить за развитием хода ситуации на Украине, после того как Польша, Швеция и Чехия в общем заявлении потребовали отмены проведения соревнований на территории РФ.

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