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Газета "Кишиневские новости"

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Россия исключена из Евровидения 2022

Россия исключена из Евровидения 2022
26 февраля
15:30 2022
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Россия не сможет принять участие в Евровидении 2022, сообщают представители Европейского вещательного союза (ЕВС).

Один за другим организаторы мировых чемпионатов отказываются проводить мероприятия на территории РФ и допускать команды из России к участию в связи с эскалацией конфликта на Украине. Так, представители ЕВС, еще вчера заявлявшие, что Россия будет допущена к участию в ежегодном песенном конкурсе Евровидение, быстро изменили свое мнение под давлением международного сообщества. С экранов госканалов Украины, Исландии, Финляндии, Норвегии и Нидерландов звучали требования исключить Россию из конкурса. К ЕВС присоединились и УЕФА. Финал Лиги чемпионов 2022 перенесли из Санкт-Петербурга в Париж. Гран-при Формулы-1, который должен был состояться в Сочи, также выберет другую страну для проведения соревнования.

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