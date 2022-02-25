На сегодняшний день в стране 473540 человек прошли лечение и 11185 умерли от инфекции COVID-19.

На 25 февраля в Молдове подтверждены 500144 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9625 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11767 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1370 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 126 в крайне тяжелом состоянии(21 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).