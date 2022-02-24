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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 февраля 472261 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 февраля 472261 излечившийся
24 февраля
20:25 2022
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На сегодняшний день в стране 472261 человек прошел лечение и 11171 умер от инфекции COVID-19.       

На 24 февраля в Молдове подтверждены  499015 случаев заражения новым коронавирусом. 

В настоящее время 10063 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12435 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1455 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 135 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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