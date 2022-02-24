На сегодняшний день в стране 472261 человек прошел лечение и 11171 умер от инфекции COVID-19.

На 24 февраля в Молдове подтверждены 499015 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 10063 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12435 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1455 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 135 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).