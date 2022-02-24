Основное внимание мировой общественности с раннего утра 24 февраля сосредоточено на текущем развитии ситуации в Украине. Главы европейских государств говорят о санкциях в отношении РФ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором жестко заявил, что Европейское общество должно выступить единым фронтом для защиты безопасности граждан Украины. Макрон выразил намерение французских властей ударить по России санкциями, которые затронут не только экономику страны в целом, но и ее военный и энергетический секторы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные силы альянса находятся в режиме повышенной готовности. Он также назначил на завтра, 25 февраля, срочный саммит лидеров НАТО для консолидированных действий стран-участниц альянса.

Ряд государств ЕС заявили о своей готовности принять беженцев из Украины. В это число входят: Польша, Словакия, к которой президент Украины Владимир Зеленский обратился 23 февраля, и Венгрия. При этом, венгерские власти отметили, что не намерены вмешиваться в развертывающийся конфликт. Немецкое правительство также предлагает исключительно гуманитарную помощь странам, граничащим с Украиной.

Президент США Джо Байден проводит экстренное собрание Совета национальной безопасности.

Чехия и Латвия остановили выдачу виз гражданам России и отозвали своих представителей из страны.