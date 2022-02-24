Пятница, 25 февраля 2022, 05:09

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

Запад на фоне войны в Украине вновь говорит о санкциях

Запад на фоне войны в Украине вновь говорит о санкциях
24 февраля
18:10 2022
Версия для печати Поделиться

Основное внимание мировой общественности с раннего утра 24 февраля сосредоточено на текущем развитии ситуации в Украине. Главы европейских государств говорят о санкциях в отношении РФ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором жестко заявил, что Европейское общество должно выступить единым фронтом для защиты безопасности граждан Украины. Макрон выразил намерение французских властей ударить по России санкциями, которые затронут не только экономику страны в целом, но и ее военный и энергетический секторы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные силы альянса находятся в режиме повышенной готовности. Он также назначил на завтра, 25 февраля, срочный саммит лидеров НАТО для консолидированных действий стран-участниц альянса.

Ряд государств ЕС заявили о своей готовности принять беженцев из Украины. В это число входят: Польша, Словакия, к которой президент Украины Владимир Зеленский обратился 23 февраля, и Венгрия. При этом, венгерские власти отметили, что не намерены вмешиваться в развертывающийся конфликт. Немецкое правительство также предлагает исключительно гуманитарную помощь странам, граничащим с Украиной.

Президент США Джо Байден проводит экстренное собрание Совета национальной безопасности.

Чехия и Латвия остановили выдачу виз гражданам России и отозвали своих представителей из страны.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,98–0,20%
EUR20,14–0,15%
GBP24,06–0,17%
UAH0,60–0,20%
RON4,07–0,17%
RUB0,21–0,44%

Курсы валют в MDL на 25.02.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд