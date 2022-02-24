24 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к согражданам, объявив о начале на Донбассе спецоперации в соответствии с договорами с ДНР и ЛНР. Путин потребовал от Украины демилитаризации. Одновременно президент РФ сказал, что ему не нужна “оккупация” Украины. Все мировые СМИ сообщают о начале массированной военной операции, в том числе военной авиации и артиллерии.

Представители военного ведомства РФ утверждают, что ВС РФ не наносят ударов по городам Украины а мирному населению никто не угрожает.

В соцсетях появились видео, где очевидцы сообщали о дыме на восточной окраине Киеве в районе расположения украинских военных частей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам призвал не поддаваться панике и отдал приказ наносить ответные удары ВС России и наносить максимальный урон захватчикам.

Президент Молдовы Майя Санду 24 февраля на пресс-конференции после заседания Высшего совета безопасности из-за ситуации на Украине сказала, что принято решение об обращении правительства к парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение.

Уроженец Молдовы глава Крыма Сергей Аксенов в возвании к жителям полуострова сообщил, что Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Кроме того он объявил о том, что в ближайшее время Северо-крымский канал вновь начнет подачу воды из Днепра.

Президент Беларуси призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Одновременно он заявил, что Россия не сядет за стол переговоров без согласования вопросов, прописанных для НАТО, и для Америки, и для Украины, среди которых “недопущение вступления в НАТО Украины”, а также “прекращение силовых действий против Донецка и Луганска”.

Пекин весьма сдержанно отреагировал на происходящие события и заявил, что не будет оказывать Москве военную поддержку в ходе спецоперации в Донбассе, так как Россия в этом не нуждается.

Президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал введение ЧП из-за ситуации на Украине.

В Еврокомиссии заявили о новых санкциях по принуждению России, которые резко ограничат доступ основных секторов экономики РФ к ключевым для ЕС технологиям и рынкам.