На сегодняшний день в стране 470851 человек прошел лечение и 11157 умерли от инфекции COVID-19.

На 23 февраля в Молдове подтверждены 497946 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 10267 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12662 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1430 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 142 в крайне тяжелом состоянии(7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).