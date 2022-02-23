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Газета "Кишиневские новости"

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Конституционный суд Молдовы верен принципу «двойных стандартов»

Конституционный суд Молдовы верен принципу «двойных стандартов»
23 февраля
21:20 2022
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22 февраля Конституционный суд отклонил запрос депутатов БКС, которым оспаривалось решение парламента о введении чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней.

Представители ПСРМ считают, что подобными решениями Конституционный суд дискредитирует себя и остается верен принципу «двойных стандартов». Ранее, исходя из тех же оснований и принципов, судьи признали неконституционным введение в марте 2021 года чрезвычайного положения на два месяца по инициативе ПСРМ.

Социалисты настаивают на том, что объявление чрезвычайного положения действующей властью имеет политическую подоплеку и направлено на ограничение прав граждан на выражение своего мнения, организацию акций протеста, а также на цензуру в СМИ.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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