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Газета "Кишиневские новости"

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Почему прокуратура Молдовы завела дела только на экс-коммунистов

Почему прокуратура Молдовы завела дела только на экс-коммунистов
22 февраля
18:20 2022
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ПСРМ не раз предлагала запретить законом «политический туризм» раз и навсегда, но социалисты также осуждают дешевое «телевизионное правосудие», избирательное и предвыборное. Об этом заявил член Исполнительного комитета ПСРМ Влад Батрынча.

«Каждый должен отвечать за свои поступки, в том числе те, кто отбирал приоритетные уголовные дела для прокуратуры. Те, кто пытаются «отмазать» перебежчиков-миллионеров, а точнее, своих коллег из Либерально-демократической, Либеральной партии, ответят перед законом. Те, кто позволяют себе политическое вмешательство в дела юстиции и считают себя выше Закона, должны понести ответственность. Мы видели лицемерные заявления некоторых членов ЛДПМ, ЛП (ныне членов ПДС) о том, что они, якобы, не понимают, почему уголовное преследование коснулось только бывших коммунистов, а «своим» перебежчикам была предложена защита для сокрытия незаконно нажитого имущества», – сказал Батрынча.

Он отметил, что никто уже не верит «в этот театр марионеток, называемый «юстицией ПДС».

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Ирина Нам

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