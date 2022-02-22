На сегодняшний день в стране 468951 человек прошел лечение и 11136 умерли от инфекции COVID-19.

На 22 февраля в Молдове подтверждены 496976 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11373 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 13460 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1495 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 97 в крайне тяжелом состоянии(4 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).