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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 февраля 468951 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 февраля 468951 излечившийся
22 февраля
18:15 2022
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На сегодняшний день в стране 468951 человек прошел лечение и 11136 умерли от инфекции COVID-19.       

На 22 февраля в Молдове подтверждены  496976 случаев заражения новым коронавирусом. 

В настоящее время 11373 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 13460 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1495 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 97 в крайне тяжелом состоянии(4 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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