На сегодняшний день в стране 467312 человек прошли лечение и 11117 умерли от инфекции COVID-19.

На 21 февраля в Молдове подтверждены 495415 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11625 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 13495 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1236 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 98 в крайне тяжелом состоянии(15 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).