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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 февраля 467312 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 февраля 467312 излечившихся
21 февраля
21:20 2022
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На сегодняшний день в стране 467312 человек прошли лечение и 11117 умерли от инфекции COVID-19.       

На 21 февраля в Молдове подтверждены  495415 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 11625 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 13495 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1236 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 98 в крайне тяжелом состоянии(15 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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