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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 февраля 466083 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 февраля 466083 излечившихся
20 февраля
21:35 2022
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На сегодняшний день в стране 466083 человека прошли лечение и 11103 умерли от инфекции COVID-19.       

На 20 февраля в Молдове подтверждены  495184 случая заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 11918 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 13783 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1383 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 94 в крайне тяжелом состоянии(9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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