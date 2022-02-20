На сегодняшний день в стране 466083 человека прошли лечение и 11103 умерли от инфекции COVID-19.

На 20 февраля в Молдове подтверждены 495184 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11918 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 13783 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1383 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 94 в крайне тяжелом состоянии(9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).