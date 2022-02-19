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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 февраля 462168 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 февраля 462168 излечившихся
19 февраля
20:10 2022
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На сегодняшний день в стране 462168 человек прошли лечение и 11093 умерли от инфекции COVID-19.

На 19 февраля в Молдове подтверждены  494219 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 13060 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14218 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1749 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 125 в крайне тяжелом состоянии(18 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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