На сегодняшний день в стране 462168 человек прошли лечение и 11093 умерли от инфекции COVID-19.

На 19 февраля в Молдове подтверждены 494219 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 13060 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14218 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1749 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 125 в крайне тяжелом состоянии(18 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).