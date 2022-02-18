Активисты ПСРМ и депутаты из Партии коммунистов провели 18 февраля пикет у здания правительства Молдовы, где протестовали против намерения Майи Санду и PAS продать за бесценок территорию Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США.

Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча, члены Исполкома ПСРМ Григорий Новак и Максим Лебединский, член Политического исполкома Партии коммунистов Константин Старыш заявили о массовых нарушениях закона при осуществлении процедуры передачи территории стадиона.

Процесс, начатый при режиме Плахотнюка и «успешно» продолженный Майей Санду, был непрозрачным и не учитывал ни интересы страны, ни мнение жителей Кишинева, для которых Республиканский стадион – один из символов города, говорили участники протеста. Манифестанты напомнили, что во время правления Партии социалистов этот антинародный закон был отменен, однако Майя Санду через Конституционный суд сумела восстановить его и теперь намерена довести начатое Плахотнюком дело до конца.

После пикета у здания правительства социалисты и коммунисты направились к посольству США, где обратились к американским дипломатам с призывом не принимать из рук Майи Санду это «отравленное яблоко». Было подчеркнуто, что жители Кишинева возмущены сделкой, в результате которой они могут потерять стадион, не являющийся ни собственностью Плахотнюка, ни собственностью Майи Санду.

Выступавшие также отметили, что не имеют ничего против желания американской стороны приобрести новое, более просторное здание для посольства и даже готовы помочь с поиском соответствующего объекта взамен Республиканского стадиона. Однако оппозиция считает, что желание американцев должно учитывать мнения наших сограждан.

Кроме того, Политический блок коммунистов и социалистов призвал нового посла Лонгсдона подумать, целесообразно ли ему начинать свой дипломатический мандат в нашей стране с такого резонансного скандала. Участники пикета обратили внимание американских партнеров на то, что они всегда и везде позиционируют себя поборниками демократии, но в данной ситуации они станут соучастниками сговора с правящим режимом и нарушителями законов.