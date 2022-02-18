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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 февраля 458066 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 февраля 458066 излечившихся
18 февраля
20:10 2022
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На сегодняшний день в стране 458066 человек прошли лечение и 11068 умерли от инфекции COVID-19.       

На 18 февраля в Молдове подтверждены  492604 случая заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 14300 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14517 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1776 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 122 в крайне тяжелом состоянии(12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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