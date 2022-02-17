ПДС выступила против инициативы о включении в повестку заседания парламента вопроса о повышении студенческих стипендий. С данным предложением выступила фракция БКС.

«В предвыборный период и мы, и вы обещали поддержать молодёжь. И я считаю, что, если мы сегодня включим данную инициативу в повестку и проголосуем, это будет первым шагом по поддержке молодёжи. Мы убедим молодёжь том, что в РМ можно существовать и развиваться», – сказала депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман.

Однако парламентское большинство эту инициативу не поддержало.