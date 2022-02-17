Суббота, 19 февраля 2022, 16:07

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Почему власти Молдовы против увеличения студенческих стипендий

Почему власти Молдовы против увеличения студенческих стипендий
17 февраля
21:00 2022
Версия для печати

ПДС выступила против инициативы о включении в повестку заседания парламента вопроса о повышении студенческих стипендий. С данным предложением выступила фракция БКС.

«В предвыборный период и мы, и вы обещали поддержать молодёжь. И я считаю, что, если мы сегодня включим данную инициативу в повестку и проголосуем, это будет первым шагом по поддержке молодёжи. Мы убедим молодёжь том, что в РМ можно существовать и развиваться», – сказала депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман.

Однако парламентское большинство эту инициативу не поддержало.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,820,00%
EUR20,180,00%
GBP24,230,00%
UAH0,630,00%
RON4,080,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 19.02.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд