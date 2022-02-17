Парламентское большинство в Молдове отказывается обсуждать любую инициативу оппозиции на заседания законодательного органа. Об этом заявил вице-председатель парламента, социалист Влад Батрынча, который отметил, что подобное ранее никогда не случалось в истории молдавского парламентаризма.

Депутат ПСРМ сказал, что 17 февраля оппозиция предложила несколько экономических, социальных проектов, призванных поддержать предпринимателей, аграриев, но все они были отвергнуты ПДС

«Этому нет никакого оправдания. Ни одно из предложений оппозиции не включено в повестку дня парламента. Никогда такого не было», – сказал Батрынча.

Парламентарий отметил, что ПДС, которая называется себя «транспарентной», отказалась заслушать нескольких министров по предложению Блока коммунистов и социалистов по актуальным проблемам.

«Оппозиции нет в повестке дня парламента. Ни один социальный проект не прошел. Зато мы присутствуем на спектаклях», – заявил депутат.