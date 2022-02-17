Депутаты ПДС отказались поддержать инициативу Блока коммунистов и социалистов заслушать руководство Высшего совета прокуроров и Генеральной прокуратуры по делу о «вечеринке прокуроров» в одном из столичных заведений.

По словам вице-председателя парламента, социалиста Влада Батрынчи, вызывает сожаление тот факт, что к ответственности привлекают третьих лиц, а не организаторов. Также депутат посетовал на то, что на это вопиющее происшествие со стороны руководства страны нет никакой реакции.

«Это постыдный случай, когда в разгар эпидемии происходит подобное и руководство страны и Генеральной прокуратуры молчат. Хотим выяснить, почему были нарушены противоэпидемиологические нормы, и почему оказывается давление не на организаторов, а на третьих лиц», – сказал Батрынча.