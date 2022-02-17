Суббота, 19 февраля 2022, 16:07

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кто скрывает тайную «вечеринку прокуроров» в Молдове

Кто скрывает тайную «вечеринку прокуроров» в Молдове
17 февраля
20:55 2022
Версия для печати

Депутаты ПДС отказались поддержать инициативу Блока коммунистов и социалистов заслушать руководство Высшего совета прокуроров и Генеральной прокуратуры по делу о «вечеринке прокуроров» в одном из столичных заведений.

По словам вице-председателя парламента, социалиста Влада Батрынчи, вызывает сожаление тот факт, что к ответственности привлекают третьих лиц, а не организаторов. Также депутат посетовал на то, что на это вопиющее происшествие со стороны руководства страны нет никакой реакции.

«Это постыдный случай, когда в разгар эпидемии происходит подобное и руководство страны и Генеральной прокуратуры молчат. Хотим выяснить, почему были нарушены противоэпидемиологические нормы, и почему оказывается давление не на организаторов, а на третьих лиц», – сказал Батрынча.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,820,00%
EUR20,180,00%
GBP24,230,00%
UAH0,630,00%
RON4,080,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 19.02.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд