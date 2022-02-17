На сегодняшний день в стране 453911 человек прошли лечение и 11041 умер от инфекции COVID-19.

На 17 февраля в Молдове подтвержден 490751случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 15290 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15021 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2083 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 182 в крайне тяжелом состоянии(29 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).