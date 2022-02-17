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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 февраля 453911 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 февраля 453911 излечившихся
17 февраля
20:50 2022
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На сегодняшний день в стране 453911 человек прошли лечение и 11041 умер от инфекции COVID-19.       

На 17 февраля в Молдове подтвержден    490751случай заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 15290 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15021 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2083 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 182 в крайне тяжелом состоянии(29 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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