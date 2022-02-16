На сегодняшний день в стране 449260 человек прошли лечение и 11009 умерли от инфекции COVID-19.

На 16 февраля в Молдове подтверждены 488899 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 17246 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16725 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2074 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 158 в крайне тяжелом состоянии(23 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).