На сегодняшний день в стране 444553 человека прошли лечение и 10982 умерли от инфекции COVID-19.

На 15 февраля в Молдове подтверждены 487283 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 18905 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17962 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2326 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 152 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).