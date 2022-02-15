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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 февраля 444553 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 февраля 444553 излечившихся
15 февраля
22:20 2022
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На сегодняшний день в стране 444553 человека прошли лечение и 10982 умерли от инфекции COVID-19.       

На 15 февраля в Молдове подтверждены  487283 случая заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 18905 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17962 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2326 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 152 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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