Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 февраля 437569 излечившихся
13 февраля
20:45 2022
На сегодняшний день в стране 437569 человек прошли лечение и 10940 умерли от инфекции COVID-19.
На 13 февраля в Молдове подтверждены 484516 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 19792 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18272 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1910 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 139 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).