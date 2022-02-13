На сегодняшний день в стране 437569 человек прошли лечение и 10940 умерли от инфекции COVID-19.

На 13 февраля в Молдове подтверждены 484516 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 19792 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18272 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1910 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 139 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).