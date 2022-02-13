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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 февраля 437569 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 февраля 437569 излечившихся
13 февраля
20:45 2022
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На сегодняшний день в стране 437569 человек прошли лечение и 10940 умерли от инфекции COVID-19.       

На 13 февраля в Молдове подтверждены  484516 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 19792 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18272 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1910 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 139 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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