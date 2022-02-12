На сегодняшний день в стране 433664 человека прошли лечение и 10924 умерли от инфекции COVID-19.

На 12 февраля в Молдове подтверждены 482842 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 21264 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19024 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2820 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 230 в крайне тяжелом состоянии(38 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).