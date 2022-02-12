Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 февраля 433664 излечившихся
12 февраля
20:35 2022
На сегодняшний день в стране 433664 человека прошли лечение и 10924 умерли от инфекции COVID-19.
На 12 февраля в Молдове подтверждены 482842 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 21264 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19024 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2820 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 230 в крайне тяжелом состоянии(38 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).