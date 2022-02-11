На сегодняшний день в стране 428987 человек прошли лечение и 10893 умерли от инфекции COVID-19.

На 11 февраля в Молдове подтверждены 480289 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 21935 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19771 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2832 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 216 в крайне тяжелом состоянии(42 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).