Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 февраля 428987 излечившихся
11 февраля
21:50 2022
На сегодняшний день в стране 428987 человек прошли лечение и 10893 умерли от инфекции COVID-19.
На 11 февраля в Молдове подтверждены 480289 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 21935 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19771 человек находится под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2832 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 216 в крайне тяжелом состоянии(42 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).