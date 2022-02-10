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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 февраля 423937 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 февраля 423937 излечившихся
10 февраля
20:31 2022
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На сегодняшний день в стране 423937 человек прошли лечение и 10866 умерли от инфекции COVID-19.       

На 10 февраля в Молдове подтверждены  477419 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 22905 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20794 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3030 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 228 в крайне тяжелом состоянии (37 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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