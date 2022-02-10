На сегодняшний день в стране 423937 человек прошли лечение и 10866 умерли от инфекции COVID-19.

На 10 февраля в Молдове подтверждены 477419 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 22905 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20794 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3030 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 228 в крайне тяжелом состоянии (37 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).