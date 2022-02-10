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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове фракция БКС покинула заседание парламента в знак протеста

В Молдове фракция БКС покинула заседание парламента в знак протеста
10 февраля
20:30 2022
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Фракция Блока коммунистов и социалистов покинула 10 февраля заседание парламента РМ в знак протеста против намерения большинства ПДС рассмотреть и принять во втором чтении проект закона о некоторых мерах по отбору кандидатов на должности членов в органы самоуправления судей и прокуроров.

Вице-спикер, депутат-социалист Влад Батрынча отметил, что ПДС настаивает на утверждении данного документа, не принимая во внимание рекомендации Венецианской комиссии и критику экспертов.

«Мы не можем понять отсутствие реакции и неясное отношение к рекомендациям Венецианской комиссии. Мы предложили создать рабочую группу для приведения законодательства РМ в соответствие с этими рекомендациями, но нам было отказано в этом и на заседании парламента, и на постоянном бюро. Считаем, что мы должны прислушиваться к рекомендациям партнёров и достигнуть широкого консенсуса – в особенности в том, что касается реформы прокуратуры. В этом проекте много неясных формулировок, нет механизма регламентирования, его ещё нужно обсуждать. В ситуации, когда вы настаиваете, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии и экспертов, на том, чтобы документ был принят во втором чтении, фракция БКС покидает заседание парламента в знак протеста», – заявил Влад Батрынча.

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