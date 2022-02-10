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Газета "Кишиневские новости"

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Как в Молдове правящее большинство хочет подчинить юстицию

Как в Молдове правящее большинство хочет подчинить юстицию
10 февраля
20:30 2022
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Власти предпринимают конкретные шаги, чтобы подчинить и передать в чужие руки молдавскую юстицию. Об этом заявил депутат-социалист Василий Боля после того, как правящее большинство проголосовало вопреки рекомендациям Венецианской комиссии за закон о ”pre-vetting”-е, который предусматривает проверку неподкупности всех кандидатов на должность членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров до созыва общего собрания судей и прокуроров.

«Это попытка подчинить юстицию, попытка передать в чужие руки молдавскую юстицию. Это законопроект, который сегодня в спешке был рассмотрен во втором чтении юридической комиссией, даже депутаты правящего большинства не знали о поправках Олеси Стамате. Эти поправки переформулировали за час до заседания. Это неподготовленный проект, с множеством вопросов и я убежден, что Молдова проиграет в ЕСПЧ, точно также как было в украинском случае. Об этом мы предупредили правящее большинство, но они не захотели слушать», – сказал Боля.

Депутат ПСРМ отметил, что проект ПДС предполагает, что в комиссию по проверке неподкупности членов Советов судей и прокуроров войдут и иностранные граждане, что противоречит законодательству.

«Граждане заплатят за несправедливость, которую совершает власть ПДС. Такие проекты должны иметь широкий консенсус в парламенте и в системе юстиции», – сказал Боля.

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