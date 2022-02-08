На сегодняшний день в стране 414014 человек прошли лечение и 10803 умерли от инфекции COVID-19.

На 8 февраля в Молдове подтверждены 471524 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 25773 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 23027 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3329 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 241 в крайне тяжелом состоянии(37 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).