Вариантов решений проблемы транспортников на самом деле всего три, однако, в реальности выход один – правительство должно частично компенсировать стоимость билетов перевозчикам, утверждает заместитель председателя Союза транспортников, экс-депутат ПСРМ Олег Липский.

По его мнению, правительство может, во-первых, ничего не делать и пустить ситуацию на самотек. Но тогда это приведет к крушению системы пассажирского транспорта, потому что перевозчики просто не смогут больше покрывать высокие тарифы на топливо.

Во-вторых, власть может пойти по простому пути – увеличить тарифы. В этом случае большинство пассажиров не смогут оплачивать проезд, и это также будет означать коллапс системы пассажирского транспорта, так как люди не смогут им пользоваться.

В-третьих, государство должно вмешаться в ситуацию и возвращать транспортникам часть акциза на топливо или выплачивать компенсацию на каждого пассажира.

Олег Липский считает, что справедливее выплачивать компенсацию на каждого пассажира. «Государство нуждается в перевозках на регулярных маршрутах внутри страны. На этих социально значимых маршрутах правительство должно частично компенсировать стоимость билетов перевозчикам», – убежден экс-депутат.