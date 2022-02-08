Депутаты ПСРМ разработали законопроект, предусматривающий выделение компенсаций на хлеб. Такое решение ими принято после подорожания хлебобулочных изделий. Социалисты предлагают, чтобы каждый гражданин с пенсией ниже 3 тыс. леев, пользовался компенсацией в размере 100 леев. Об этом заявил депутат ПСРМ Татьяна Кунецки в ходе пресс-конференции.

«Отслеживаем галопирующий рост цен на продукты, в том числе и первой необходимости. Как вы знаете, с 1 февраля значительно увеличены цены на хлеб – от 17% до 37% и в среднем увеличение составило 1,5 леев за хлеб. В то же время, напомним, что в прошлом году, в октябре правительство увеличило пенсию до 2 тыс. леев. Это повышение затронуло 428 тыс. пенсионеров и составило только 20% по сравнению с сегодняшним ростом цен на хлеб. (…) На фоне этих увеличений государство обязано принять меры, чтобы обеспечить людям достойный уровень жизни. (…) Мы не говорим о предметах роскоши, а о самом необходимом – еде, обуви, одежде. Проше говоря – хлебе насущном», – сказала Кунецки.

В общей сложности компенсации на хлеб могли бы получать 612 тыс. человек.